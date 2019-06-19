Прогноз погоды на 19 июня: в Украине будет царить жара до +34°

Новости Украины: В среду, 19 июня, днем лишь в западных, южных и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы, жара достигнет +34°.

В Украине в среду, 19 июня, сохранится жара с дневной температурой 26-32°, на высокогорье Карпат 20-25°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"19 июня переменная облачность. Ночью на Закарпатье, днем в западных, южных и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с ", - говорится в сообщении.

Температура ночью 15-20°, на юге Одесчины до 23°; днем 26-31°, в южной части до 34°, на высокогорье Карпат 20-25°.

Прогноз погоды на среду, 19 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +28...+30

В течение 20-21 июня сохранится переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей 19-24°; днем 28-33°, на юге и востоке страны 31-36°.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня Фото: meteo.gov.ua

В последующие два дня, 22- 23 июня, погода не изменится. В западной части кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 24-29°. На остальной территории страны без осадков, лишь 23 июня в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, на юге и востоке страны до 36°. В Киеве и Киевской области 19 июня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 18-20°, днем 28-30°; по области ночью 15-20°, днем 26-31°.

Напомним, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю — с 25 июня. Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.