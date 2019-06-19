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Петров пост 2019: дата, история и традиции

Петров пост 2019: дата, история и традиции
09:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Петров пост в 2019 году начинается в понедельник, 24 июня, ровно через неделю после дня Святой Троицы. Продлится Петров пост 18 дней.

Примечательно, этот пост каждый год начинается в разное время и длится по-разному, но вот заканчивается всегда в один и тот же день – 11 июля, в канун церковного праздника апостолов Петра и Павла, который наступает 12 июля. Именно поэтому пост и носит свое название – Петров или Апостольский пост.

Основная цель Петрова поста - подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который, как известно, отмечается 12 июля. Поэтому логично, что заканчивается он именно в день памяти этих двух апостолов.

История

О Петровом посте известно уже очень давно. Впервые о нем упоминается в "Апостольском предании", написанном святым Ипполитом Римским в III век. Однако изначально он не был никак связан с Петром и Павлом. Это был своего рода "компенсационный" пост: он назывался постом Пятидесятницы и существовал для тех, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост.

Между тем когда День Петра и Павла приобрел статус одного из самых почитаемых христианских праздников (произошло это в начале IV века), пост, предшествовавший 12 июля, стал Петровским и начал восприниматься верующими, как своеобразный подготовительный этап ко дню памяти святых апостолов.

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Традиции в Петров пост

Петров пост как раз приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов. А потому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. Считалось, что во время Петрова поста хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и будущего урожая, а также собирать и заготавливать лекарственные цветы и травы.

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