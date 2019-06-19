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В Украине предложили устанавливать металлические столбики на тротуарах

В Украине предложили устанавливать металлические столбики на тротуарах
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Министерство регионального развития предлагает устанавливать металлические столбики на тротуарах у пешеходных переходов.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины планирует внести изменения в государственные строительные нормы (ГСН), которыми предлагается устанавливать металлические столбики на тротуарах у пешеходных переходов, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития.

"Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они нужны для повышения безопасности пассажиров, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут принять удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти жизнь. Поэтому в изменениях в ГСН об улицах и дорогах мы прописали обязательное их устройство на всех тротуарах у пешеходных переходов в одном уровне", – цитирует пресс-служба.

Норма об установке такого ограждения касается строительства, реконструкции и капремонта дорог.

Как сообщает пресс-служба, аналогичная норма об установке металлических столбиков на остановках общественного транспорта уже вступила в силу. Изменения в ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов" разработаны ГП "ГосдорНИИ".

Согласно сообщению Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в сентябре вступят в силу изменения в государственных строительных нормах по проектированию дорог общего пользования. Ими предусмотрена рекомендательная норма к созданию дорожной технологической связи на крупнейших украинских трассах для устройства так называемых SOS-станций - станций экстренной связи.

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Все по теме:

Минрегион, Тротуары, Установка, Пешеходные переходы, Металлические столбики.
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