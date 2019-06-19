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В ООН рассказали, как сохранится население Украины до 2050 года

В ООН рассказали, как сохранится население Украины до 2050 года
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Согласно данным в новом отчете ООН, в 2050 году население Украины с учетом оккупированного Крыма сократится на 19,9% и будет составлять до 35,22 млн человек.

Население Украины (с учетом Крыма) с 43,99 млн в 2019 году к 2030 году сократится до 40,88 млн человек, к 2040 – до 38 млн и к 2050 год – до 35,22 млн человек, или на 19,9%, такие обновленные данные содержатся в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" (2019 год).

"Наибольшее относительное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна – до 20% и более. В частности, согласно прогнозу ООН, население Украины сократится на 19,9%", - сказано в документе.

Как сообщалось, в январе 2018 года в отчете департамента по экономическим и социальным вопросам секретариата (DESA) ООН "Перспективы мирового народонаселения" (2017 год) прогнозировалось, что население Украины до 2050 может уменьшиться до 36,4 млн человек.

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году численность населения сократится, как минимум, на 1% в 55 странах. В целом же, согласно отчету, в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.

Документ содержит прогноз и на более длительный срок – до конца столетия. Его авторы предполагают, что к этому времени на Земле будет проживать около 11 млрд человек, хотя темпы роста населения планеты будут замедляться и большинство стран столкнуться с проблемой старения населения, а в Украине население уменьшится до 24,4 млн человек. Проблема старения населения окажет финансовое давление на страны в связи с повышением затрат на общественное здравоохранение, выплату пенсий и социальной защиты, отмечается в документе.

Согласно ему, к 2050 году каждый шестой человек будет старше 65 лет, в то время как сейчас старше указанного возраста каждый 11-й человек. В ближайшие 30 лет в некоторых регионах, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку, доля пожилых людей удвоится. В то же время ожидается, что к 2050 году четверть населения Европы и Северной может быть старше 65 лет.

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Несмотря на то, что ожидаемая продолжительность жизни в целом увеличится (с 64,2 года в 1990 году до 77,1 года в 2050 году), в более бедных странах этот показатель будет, по-прежнему, отставать. В то же время средняя продолжительность жизни ребенка, родившегося сегодня в одной из наименее развитых стран, будет примерно на 7 лет короче, чем у ребенка, рожденного в развитой стране. Среди причин эксперты отметили высокий уровень детской и материнской смертности, насилие и продолжающееся воздействие эпидемии ВИЧ.

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ООН, Прогноз, Отчет, Население Украины, С учетом оккупированного Крыма.
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