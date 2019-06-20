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Четверг, 20.06.2019
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Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день

Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день

Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день
08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Сегодня по церковному календарю День святого мученика Федота.

Федот был стражем на границе мира живых и мира духов. Он защищает земное царство от вторжения противных тварей и от их нападений. А также святой проводит людей в светлое Небесное царство. Приметы на 20 июня несут благодать и помогут оградиться от всех несчастий в жизни.

Традиции на 20 июня

Если помолиться святому покровителю этого дня, можно было смело купаться в озерах и реках, не боясь никаких русалок. Святой Федот, по поверьям, в этот день сидел у воды с острым серпом и, если видел русалку, то сразу серпом ей волосы обрезал. В них у русалок вся сила колдовская, потому и боялись они Федота.

Приметы на 20 июня

Святой Федот тепло дает - в рожь золото ведет.

Святой Федот на дождь поведет - к тощему наливу (колоса).

Знаменательные события в истории: 20 июня 2019 года

Если дым костра клубится, стелется по земле, ест глаза, а угли в костре тлеют ярко - погода переменится, жди ненастья.

Если летом ночью не было росы - днем будет дождь.

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