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Стало известно, сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Стало известно, сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского
14:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Согласно опросу, проведенного с 8 по 12 июня текущего года, 49% опрошенных довольны деятельность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Почти половина опрошенных граждан Украины довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, растет количество тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

Так, согласно результатам опроса, 35% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, 36% придерживаются противоположного мнения, еще 30% - не определились.

"Динамика изменения настроений населения в положительную сторону дальше продолжается", - отмечается в пресс-релизе группы "Рейтинг".

По их данным, относительно больше тех, кто имеет более оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдаются среди жителей юга, молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа", "Сила и честь", а также "Голос". В то же время сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

Половина опрошенных (49%) довольны деятельностью президента Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Также 22% респондентов положительно оценивают работу премьер-министра Владимира Гройсмана, а 65% оценивают отрицательно. Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны только 5%.

Согласно опросу, половина респондентов (50%) ожидают от президента Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе. 38% - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.

Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения

"Ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах. С другой стороны несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживанию отношений с Россией фиксируется среди жителей юга и востока. Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции несколько выше ожидания на западе и юге, отмена неприкосновенности народных депутатов – в центре, повышение качества медицины – на юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепление украинской армии – на западе", - сказано в пресс-релизе группы "Рейтинг".

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Опрос, Деятельность, Владимир Зеленский, Социологическая группа Рейтинг, Оценко.
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