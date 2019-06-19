В Украине создан историко-культурный заповедник "Государственники Сиверщины"

Новости Украины: 19 июня на заседании Кабмина принято постановление "О создании Государственного историко-культурного заповедника "Государственники Сиверщины".

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление "О создании Государственного историко-культурного заповедника« государственных Северщины". Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Сегодня Правительство приняло решение об объявлении комплекса памятников архитектуры c. Гамалеевка и города Шостки Сумской области Государственным историко-культурным заповедником с отнесением его к сфере управления Минкультуры", - сказал он.

"Архитектурный комплекс усыпальницы семьи Скоропадский - Гамалиевский монастырь - и другие памятники архитектуры, о которых сегодня идет речь, имеют колоссальное историческое значение для Украины. Гамалиевский Харлампиевский монастырь является памятником архитектуры национального значения, это один из последних монастырей-крепостей, построенных в Украине. Здесь находится усыпальница двух ветвей семьи Скоропадских. Это единственное захоронения гетманов, которое находится в Украине. И сегодня настало то время, когда государство должно взять на себя ответственность и не просто сохранить этот объект, а продемонстрировать его Украине и всему миру", - отметил Вице-премьер-министр.

"Сохранение культурного наследия, исторической памяти и традиций - это один из основных элементов устойчивого развития любого региона, а для пограничной Сумщины - это вообще очень важно", - отметил Павел Розенко.

Согласно постановлению, Министерство культуры Украины должно до конца года утвердить положение о заповеднике, границы и зоны охраны заповедника, разработать план организации его территории, определить объемы, стоимость и сроки проведения работ по реставрации объектов, включенных в состав заповедника.