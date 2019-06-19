Елена Зеленская предложила первой леди ФРГ провести год украинской культуры в Германии

Новости Украины: Супруга Зеленского предложила провести год украинской культуры в Германии.

Супруга президента Украины Елена Зеленская на встрече с первой леди Германии Эльке Бюденбендер предложила провести год украинской культуры в Германии.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в среду, встреча состоялась 18 июня в резиденции президента Германии, дворце Бельвю (Bellevue). На встрече обсуждались взаимодействие и реализация проектов в сфере культуры.

Эльке Бюденбендер рассказала Елене Зеленской о проектах, которые реализуются под ее патронатом, и о том, как статус первой леди влияет на ее карьеру и жизнь семьи.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили вопросы функционирования Нормандского формата и возможность освобождения задержанных украинских моряков.