Новости Украины: Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили вопросы функционирования Нормандского формата и возможность освобождения задержанных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков, сообщается на сайте Администрации Президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе, Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.