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Вторник, 18.06.2019
Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
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Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером
20:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Администрация Президента

Новости Украины: Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили вопросы функционирования Нормандского формата и возможность освобождения задержанных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков, сообщается на сайте Администрации Президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе, Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президенты обсудили возможность функционирования Нормандского формата. Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.

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Германия, Украина, Владимир Зеленский, Франк Вальтер Штайнмайер.
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