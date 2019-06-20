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Климкин прокомментировал решение суда по отмене увольнения Аласании

Климкин прокомментировал решение суда по отмене увольнения Аласании
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Климкин приветствует решение суда о незаконности досрочного расторжения контракта НОТУ с Аласания.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует решение Шевченковского районного суда Киева, признавшего незаконным и постановившего отменить решение наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) о досрочном расторжении контракта с председателем его правления Зурабом Аласания.

Об этом написал Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду

"Я вообще довольно аккуратно отношусь к решениям украинских судов и с осторожностью оцениваю успехи судебной реформы, но решение об отмене увольнения Зураба Аласания мне откровенно нравится. Возможно, украинское судопроизводство все-таки работает", - сказано в сообщении.

Ранее в среду Аласания заявил, что суд признал незаконным и постановил отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении с ним контракта.

И.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа, в свою очередь, сообщила: "Суд удовлетворил решение Зураба Аласания частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены".

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Набсовет НОТУ 31 января 2019 года 9-ю голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с Аласания. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам Светланы Остапы, такое решение было принято с тем, чтобы увольнение Аласания не связывали с президентскими выборами в Украине.

7 мая Аласания сообщил, что ушел в длительный отпуск и ожидает решения суда относительно своего увольнения.

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Суд, Зураб Аласания, Павел Климкин, НОТУ.
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