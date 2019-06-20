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Четверг, 20.06.2019
ТКГ не смогла согласовать "хлебное перемирие"
ТКГ не смогла согласовать "хлебное перемирие"
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ТКГ не смогла согласовать "хлебное перемирие"

ТКГ не смогла согласовать "хлебное перемирие"
03:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Минске опять не удалось согласовать "хлебное перемирие".

Во время заседания рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду в Минске стороны не смогли согласовать текст совместного заявления по поводу так называемого "хлебного перемирия".

Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартина Сайдика.

"Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном перемирии", они, к сожалению, сегодня ещё не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления", - заявил Сайдик.

Он подчеркнул, что это перемирие, совместно с широкой противоминной деятельностью, необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. Перемирие также необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год, и которые имеют право на каникулы без страха, добавил спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, участники ТКГ и её рабочих групп в середу продолжали "обсуждение тех идей, над которыми они начали работу на нашей последней встрече", что "требует тщательной подготовительной работы".

Сайдик также высказался по поводу разведения сил и средств в районе Станице Луганской: "Намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня. Однако стоит отметить, что они появились после того как стороны высказали это намерение. До того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было. У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской. И я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу".

Сайдик анонсировал дату следующего заседания ТКГ

Экономическая рабочая группа ТКГ среди прочих вопросов повестки дня, особое внимание уделила вопросам водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения.

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом удерживаемых, поиском лиц, пропавших без вести, а также возможностями улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска в Станице Луганской.

"Политическая рабочая группа обсудила вопросы своей традиционной повестки дня – имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - сообщил Сайдик.

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Донбасс, Мартин Сайдик, ОРДЛО, ТКГ, Хлебное перемирие.
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