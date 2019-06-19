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Сайдик анонсировал дату следующего заседания ТКГ

Сайдик анонсировал дату следующего заседания ТКГ
20:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик подытожил результаты сегодняшнего заседания ТКГ в Минске и сообщил дату следующей встречи.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске 2 июля.

Об этом сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске сказал специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В частности, он сообщил, что стороны переговоров по ситуации на Донбассе пока не пришли к единому мнению по поводу провозглашения "хлебного перемирия".

"Что касается разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено. Причинами тому стали нарушения режима прекращения огня. И они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений довольно долго не было", - сказал Сайдик.

Сайдик - о провале развода сил у Станицы Луганской

По его словам, у него есть ощущение того, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он выразил надежду, что оно состоится, однако точную дату назвать пока нельзя.

"Похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления", - сообщил Сайдик.

Отвечая на вопрос о том, стала ли атмосфера переговоров активнее после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, дипломат подтвердил данный факт. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 2 июля.

Как сообщалось раньше, у Кучмы подвели итоги сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу.

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ОБСЕ, Донбасс, Минские соглашения, Мартин Сайдик, ТКГ.
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