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У Кучмы подвели итоги сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу

У Кучмы подвели итоги сегодняшнего заседания ТКГ по Донбассу
18:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма заявил о невозможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях к неподконтрольным правительству отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

Украинская сторона надеется на прогресс в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) и реализации минских соглашений после встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ).

"Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе займется вопросом подготовки к так называемому "хлебному перемирию".

"Подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к т.наз. "хлебному перемирию". В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины, согласно ее мандату", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Фейсбуке в среду, после заседания ТКГ в Минске.

Украинская сторона констатировала, что обострение ситуации в последнее время препятствует введению режима тишины для мирных жителей по обе стороны линии столкновения.

Гуманитарная подгруппа сосредоточила свое внимание на освобождении удерживаемых лиц, эта работа продолжается. В частности, стороны обсудили участие Международного комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. "Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования", - считают в Киеве.

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

В рамках заседания ТКГ украинская сторона проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности, напомнив, что на прошлой неделе в Мариуполе был открыт Центр разминирования ГСЧС Украины. При этом указано, что только на подконтрольной Украине территории Донбасса заминированы 7 тыс. кв.км.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности", - подчеркнул Кучма по итогам заседания.

Напомним, сегодня в Минске прошла встреча трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарка Олифер. Предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТГК был объявлен перерыв.

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СНБО, Леонид Кучма, Дарка Олифер, ОРДЛО, ТКГ.
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