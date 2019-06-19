В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по Донбассу

Новости Украины: Пресс-секретарь Леонида Кучмы сообщила о начале работы трехсторонней контактной группы.

Сегодня в Минске началась встреча трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Напомним, предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТГК был объявлен перерыв.

Тогда рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня. Стороны также выразили намерение июня начать 10 июня разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссии по обмену удерживаемыми. Экономическая рабочая группа, сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии столкновения. Политическая рабочая группа продолжила обсуждение вопросов своей традиционной повестки дня - имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДЛО.

По информации Специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группе (ТКГ), посла Мартина Сайдика, на этом заседании в Минске рассмотрят вопрос о снятии блокады с Донбасса.