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Указом Зеленского назначены 4 члена ТКГ по Донбассу

Указом Зеленского назначены 4 члена ТКГ по Донбассу
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский назначил четырех представителей Украины в подгруппах ТКГ.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно указу Зеленского от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

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Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

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Все по теме:

Валерия Лутковская, Донбасс, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Александр Моцик, Игорь Веремий, ТКГ.
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