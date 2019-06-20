Скачать
Четверг, 20.06.2019
Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)
Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день

Московский патриархат обратился в суд из-за отмены регистрации поместной церкви

Московский патриархат обратился в суд из-за отмены регистрации поместной церкви
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Окружной административный суд Киева открыл производство в связи с подачей иска Киевской митрополии УПЦ МП об отмене регистрации Православной церкви Украины.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Киевской митрополии УПЦ МП, которая просит признать противоправной и отменить регистрацию Православной церкви Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ МП.

Ответчиками по иску указаны Министерство культуры и Государственный регистратор КП "Центр правовой помощи и регистрации".

УПЦ МП мотивировала свой иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий".

Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ "Томос", который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия – "Православная Церкви Украины (ПЦУ) и "Святейшая Церковь Украины" (СЦУ).

Ранее Окружной админсуд приостановил переименование УПЦ МП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий на встрече 30 апреля отметили, что государство и церковь должны приложит максимум усилий для мира и единства в стране. Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, Регистрация, Отмена, Окружной административный суд Киева, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще одна компания из РФ попала под санкции США
Еще одна компания из РФ попала под санкции США
Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР
Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь