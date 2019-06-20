Московский патриархат обратился в суд из-за отмены регистрации поместной церкви

Новости Украины: Окружной административный суд Киева открыл производство в связи с подачей иска Киевской митрополии УПЦ МП об отмене регистрации Православной церкви Украины.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Киевской митрополии УПЦ МП, которая просит признать противоправной и отменить регистрацию Православной церкви Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ МП.

Ответчиками по иску указаны Министерство культуры и Государственный регистратор КП "Центр правовой помощи и регистрации".

УПЦ МП мотивировала свой иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий".

Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ "Томос", который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия – "Православная Церкви Украины (ПЦУ) и "Святейшая Церковь Украины" (СЦУ).

Ранее Окружной админсуд приостановил переименование УПЦ МП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий на встрече 30 апреля отметили, что государство и церковь должны приложит максимум усилий для мира и единства в стране. Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке.