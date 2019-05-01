Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Новости Украины: Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий на встрече во вторник отметили, что государство и церковь должны приложит максимум усилий для мира и единства в стране.

"Во время встречи обсуждались вопросы развития общечеловеческих ценностей, отдельно сосредоточили внимание на ситуации на Востоке. Владимир Зеленский и митрополит Онуфрий отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для налаживания мира и восстановления единства Украины", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Митрополит Онуфрий поздравил В.Зеленского с избранием на ответственную и почетную должность.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом. Филарет поздравил новоизбранного президента с победой и призвал использовать полученную должность "для содействия добру и преодоления зла". В конце встречи Филарет вручил Зеленскому памятный подарок.

Кроме того, 30 апреля в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялась встреча Зеленского с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Отметим, во вторник, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, по официальным результатам, победу на выборах одержал Владимир Зеленский.