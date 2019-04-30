Скачать
Вторник, 30.04.2019
"Паспортизация ОРДЛО": МИД Украины обратился к международным партнерам
"Паспортизация ОРДЛО": МИД Украины обратился к международным партнерам
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону
Суперлига назвала всех лауреатов сезона
Суперлига назвала всех лауреатов сезона
Какая стоимость продуктов по состоянию 30 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию 30 апреля 2019 года

В Михайловском монастыре в Киеве встретились Зеленский и митрополит Епифаний

В Михайловском монастыре в Киеве встретились Зеленский и митрополит Епифаний
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве 30 апреля проходит встреча главы ПЦУ митрополита Епифания с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в Фейсбуке во вторник.

Детали встречи не указаны. Сообщение проиллюстрировано фотографией В.Зеленского и митрополита Епифания. На ней оба участника сидят за столом, общаются и улыбаются.  

Тем временем на своей странице в Twitter Епифаний опубликовал другую фотографию и отметил, что будет молиться, чтобы Бог дал новому президенту сил "выдержать бремя ответственности за единство Украины".  

Напомним, сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании объявила официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины. Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский. В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов. В региональном разрезе наибольшая часть избирателей поддержала кандидата на пост президента Владимира Зеленского в Днепропетровской, Луганской и Одесской областях, а кандидата Петра Порошенко - в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Выборы 2019, Митрополит Епифаний, Глава ПЦУ, Новоизбранный президент Украины, Официальные результаты ЦИК Украины, Михайловский Здатоверхий монастырь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
02 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
05 Названы полезные свойства петрушки, о которых вы даже не знали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины
Зеленский избран президентом Украины
Украинцев предупредили о надвигающейся непогоде: объявлен оранжевый уровень опасности
Украинцев предупредили о непогоде
Выборы 2019 второй тур: как голосовали в областях
Выборы 2019 второй тур: как голосовали в областях
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.04 - 28.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь