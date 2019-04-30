В Михайловском монастыре в Киеве встретились Зеленский и митрополит Епифаний

Новости Украины: В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве 30 апреля проходит встреча главы ПЦУ митрополита Епифания с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в Фейсбуке во вторник.

Детали встречи не указаны. Сообщение проиллюстрировано фотографией В.Зеленского и митрополита Епифания. На ней оба участника сидят за столом, общаются и улыбаются.

Тем временем на своей странице в Twitter Епифаний опубликовал другую фотографию и отметил, что будет молиться, чтобы Бог дал новому президенту сил "выдержать бремя ответственности за единство Украины".

Зустрівся з обраним Президентом Володимиром Зеленським. Молитимуся, аби Бог дав новому Главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули. pic.twitter.com/FGGXubxsZK — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 30 апреля 2019 г.

Напомним, сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании объявила официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины. Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский. В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов. В региональном разрезе наибольшая часть избирателей поддержала кандидата на пост президента Владимира Зеленского в Днепропетровской, Луганской и Одесской областях, а кандидата Петра Порошенко - в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.