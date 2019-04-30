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Вторник, 30.04.2019
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ЦИК объявляет официальные результаты выборов Президента: Видео

ЦИК объявляет официальные результаты выборов Президента: Видео
12:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЦИК проводит заседание, на котором объявит официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины.

Сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании объявила официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины.

Заседание началось в 12.00.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский. В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов.

В Донецкой области Петр Порошенко набрал 10,59% голосов избирателей, а Владимир Зеленский - 86,94%. Согласно данным ЦИК, Львовская область - единственная в Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко - после обработки 97% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62% избирателей области.

Ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля. Отметим, что это крайний срок, предусмотренный законом.

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Все по теме:

Выборы, ЦИК, Петр Порошенко, Голосование, Владимир Зеленский, Второй тур выборов, Выборы 2019: Второй тур.
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