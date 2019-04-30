ЦИК объявляет официальные результаты выборов Президента: Видео

Сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины на заседании объявила официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины.
Заседание началось в 12.00.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский. В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов.
В Донецкой области Петр Порошенко набрал 10,59% голосов избирателей, а Владимир Зеленский - 86,94%. Согласно данным ЦИК, Львовская область - единственная в Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко - после обработки 97% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62% избирателей области.
Ранее секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля. Отметим, что это крайний срок, предусмотренный законом.