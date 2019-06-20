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Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать
Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать

Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать

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Петров пост 2019: какого числа начинается, что нельзя делать
11:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 24 июня 2019 года начинается Петров пост, который продлится 18 дней и окончится 12 июля - в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Петров пост начинается через неделю после Троицы. По длительности он бывает разным, это зависит от Пасхи. Если Пасха ранняя, то Петров пост может быть довольно продолжительным. Если Пасха поздняя, то пост короткий — может быть и меньше двух недель. Начинается Петров пост в разное время, но заканчивается всегда праздником Апостолов Петра и Павла — 12 июля но новому стилю. Петров пост не является таким строгим, как Успенский или Великий пост. Он приходится на летний период, когда много ягод и овощей, появляются первые фрукты, что является утешением для всех постящихся.

Петр и Павел были призваны на служение Христу и Церкви по-разному, однако по преданию оба окончили свою жизнь мученически — во времена правления императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел — обезглавлен мечом. Поэтому Петров пост еще называется апостольским. По традиции он начинается через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), дата которого в свою очередь зависит от дня празднования Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В связи с этим длительность Петрова поста всегда разная — от 8 до 42 дней.

Из четырех крупных православных постов Петров считается нестрогим — во все дни кроме понедельника, среды и пятницы разрешается вкушение рыбы. О Петровом посте известно с самых первых веков христианства. Впервые о нем говорится в «Апостольском предании» священномученика Ипполита Римского. Правда, тогда христиане не связывали этот пост с именем апостолов. Он существовал для тех, кто по какой-то причине не смог поститься в Великий пост перед Пасхой.

 

Петров пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает нас к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. В эти дни и недели мы пытаемся почувствовать правильную внутреннюю иерархию своей жизни: решаем для себя, что тело должно стремиться к душе, душа — к духу. И весь человек должен быть устремлен к Богу.

Пост, то есть наше добровольное воздержание, призывает нас пройти по этому пути. Кроме того, пост объединяет людей, верующих во Христа. Вместе постясь, мы ощущаем себя членами единой Церкви, единой общины верных Спасителю и Его заповедям. Тем самым мы признаем, что все, что проповедовал Христос, — истинно. То есть пост — это не только самосовершенствование, но и наше свидетельство всему миру о том, что мы христиане. Не каждый из нас может поститься так строго, как это предписывает Церковь, но каждый из нас может засвидетельствовать то, что он часть Церкви, — соблюдая пост в меру своих сил и со всей искренностью. Меру поста лучше всего согласовать с духовником.

Что нельзя делать в Петров пост?

  • Нельзя вести праздный образ жизни;
  • Нельзя участвовать в разгульных развлекательных мероприятиях;
  • Нельзя предаваться греху чревоугодия и переедать;
  • Нельзя употреблять алкоголь, наркотические вещества, табак;
  • Нельзя лениться;
  • Нельзя сплетничать, злиться, завидовать.

В чем смысл Петрова поста?

Этот пост называют Петровым в честь апостолов Петра и Павла. Перед тем, как отправиться проповедовать христианство в мире, ученики Иисуса Христа молились и постились.

Православные постятся в память о том, как ученики Христа готовились к христианской проповеди. Цель Петрова поста (как и любого другого) — самосовершенствование, стремление к победе над грехами и страстями.

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