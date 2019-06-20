В МОН рассказали, кто может поступить в ВУЗ по собеседованию

Новости Украины: В Министерстве образования объяснили, кто из абитуриентов имеет шанс поступить на учебу в ВУЗ по результатам одного собеседования.

В этом году обозначено три категории будущих студентов, которые смогут учиться в ВУЗах страны, если удачно пройдут собеседование.

В Министерстве образования и науки Украины обнародовали информацию, кто попадает в эти три группы абитуриентов.

"Традиционно в условиях приема в ВУЗы выписаны все категории абитуриентов, имеющих право на льготное поступление. Сейчас, на кануне активной фазы вступительной кампании, МОН разослало приемным комиссиям разъяснения по использованию этих льгот", - говорится на сайте Министерства образования.

Так, льготы могут получить лица с инвалидностью, полученной в результате войны, также кандидатуры, которые имеют инвалидность и не могут посещать учебное заведение. Третья категория - это часть граждан, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, привилегии в образовании которым предусмотрены законом.

Глава директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров подчеркнул, что в разделе описанных льгот абитуриенты смогут найти информацию, как перевестись на свободное место госзаказа.

"Одной из новаций нынешней кампании является то, что правом перевестись на бюджет теперь смогут воспользоваться и дети многодетных семей. Однако надо учесть, что их конкурсный балл должен быть меньше проходного балла не более 15 баллов", - обозначил Олег Шаров.