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Президента просят наградить орденом погибшего нардепа Тымчука

Президента просят наградить орденом погибшего нардепа Тымчука
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Народные депутаты из фракции "Народный фронт", "БПП" и "Самопомич" просят президента Украины Владимира Зеленского посмертно наградить народного депутата Дмитрия Тымчука.

Двадцать народных депутатов подписали обращение к Президенту с предложением посмертно наградить Дмитрия Тимчука орденом "Свободы". Об этом написал в Facebook нардеп Антон Геращенко.

Народные депутаты из фракций "Народный Фронт", "БПП", "Самопомич" подписали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с предложением наградить Дмитрия Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) "за его значительный личный вклад в дело защиты информационной безопасности Украины", - написал Геращенко.

Под документом, который опубликовал Геращенко, стоят подписи 20 народных депутатов. Он отметил, что Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнавшимся за общественным признанием или наградами.

"Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, были слышны и в Украине и во всем мире", - написал нардеп.

Как сообщалось, 19 июня в Киеве погиб один из координаторов и соучредителей группы "Информационное сопротивление", народный депутат и подполковник запаса Вооруженных сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука

В полиции сообщили, что рассматривают несколько возможных версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. О том, что Тымчук застрелился во время чистки оружия, сообщил Геращенко. По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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