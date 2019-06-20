Стали известны новые подробности гибели нардепа Тымчука

Новости Украины: По словам журналистов, народный депутат Дмитрий Тымчук находился в депрессии, а оружие не чистил, а якобы играл им.

Погибший вчера депутат Дмитрий Тымчук в последнее время якобы находился в депрессии. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала The Newsroom. Канал ведут Татьяна Николаенко и Оксана Денисова - эксперты, входящие в топ-10 политических журналистов Украины. В разное время они работали в "Украинской правде" и "Инсайдере".

Итак, по уточненным на эту минуту данными:

1. Травмата Форт-17Р не было. Был наградной боевой Форт-17.

2. Депутат, по данным журналистов, не чистил оружие, а якобы играл им, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок "вхолостую". По словам жены, она просила его не делать этого, положить пистолет, но он не слушал. Далее, она говорит, что отвернулась, и тут раздался выстрел ...

3. Версия о самоубийстве пока не исключена, поскольку депутат последнее время находился в депрессии, об этом знали и жена и соседи.

4. Проведены необходимые экспертизы, в том числе взятие смывов с рук гражданской жены Тымчука на предмет наличия там пороховых газов.

5. По результатам экспертиз, уже открытое производство по ст.115 (умышленное убийство) ожидает доквалификция (или относительно самоубийства, или о гибели в результате неосторожного обращения с оружием).

Как стало известно, в полицию позвонил помощник народного депутата и рассказал, что ему позвонила жена Тымчука и сообщила, что тот застрелился.

По предварительной информации собеседника агентства, между моментом смерти нардепа и звонком жены к помощнику прошел час. Ведется следствие, и вся информация уточняется. Следователи воспроизводят обстоятельства, предшествовавшие смерти нардепа.

Напомним, в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата. По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, следствие также не исключает в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием.