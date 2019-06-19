В МВД рассматривают 3 версии гибели нардепа Тымчука

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел рассматривают три версии гибели народного депутата Дмитрия Тымчука: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии hromadske.ua.

Шевченко сообщил, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил Шевченко на вопрос о версии смерти депутата.

Ранее в этот день нардеп Антон Геращенко сообщил, что в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.