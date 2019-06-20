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В "Укрзализныце" заявили, что в Украине изношены более 90% пригородных поездов

В "Укрзализныце" заявили, что в Украине изношены более 90% пригородных поездов
14:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В "Укрзализныце" рассказали, что на сегодняшний момент дизель-поезда изношены на 97,2%, а электропоезда - на 87,5%, это грозит возгоранием в пути.

Критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления государственного финансирования. Об этом заявил директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу общества.

"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%", - указали в УЗ.

Старейший дизель-поезд, как сообщается, построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960 году.

"Несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, проходит текущий и внеплановый ремонт, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латания дыр", - отметили в компании.

"Укрзализныця" попросила выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд грн. За полученные средства компания хочет приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек. В пресс-службе заявили, что физическое и моральное старение инфраструктуры и подвижного состава "Укрзализныци" является следствием того, что общественные услуги по пассажирским перевозкам компания предоставляет по тарифам ниже экономически обоснованного уровня.

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Укрзализныця, Электропоезда, Изношенность, Дизель-поезда.
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