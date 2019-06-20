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Почетный патриарх Филарет заявил о возобновлении УПЦ КП

Почетный патриарх Филарет заявил о возобновлении УПЦ КП
15:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что в Украине может существовать три церкви: церковь Московского патриархата, ПЦУ и УПЦ КП.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) допускает существование в Украине трех православных Церквей.

"…тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь – Украинская православная церковь Киевского патриархата", - сказал Филарет журналистам в четверг в Киеве.

При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Почетный патриарх сообщил, что в четверг на "Поместном соборе" был отменен отказ от Киевского патриархата: "Во-первых, отменили ликвидацию Киевского патриархата, наоборот - подтвердили существование Киевского патриархата, в том числе как юридического лица, которое владеет имуществом и монастырями, учебными заведениями, которыми он владел до этого".

Кроме того, по словам Филарета, "Поместный собор" избрал двух кандидатов в епископы. Отвечая на вопрос о том, как УПЦ-КП будет возвращать свое имущество, Филарет высказал надежду, что отвоевывать его не придется.

"Надеемся, что епархии поймут, что они принадлежат к чужой церкви, а им надо принадлежать своей, украинской церкви, независимой, они будут решать сами, мы на них давить не будем", - заверил он.

Напомним, архиепископ Евстратий Зоря разъяснил основные положения содержания Томоса.  По его словам, 15 декабря 2018 года точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но эти точки являются принципиальными для ОП и будут отражены в Томосе - было известно и понятно.

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Украина, УПЦ МП, УПЦ КП, Существование, ПЦУ, Почетный патриарх Филарет, Три православные церкви.
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