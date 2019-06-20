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Нарушения избирательного процесса: полиция открыла уголовные дела

Нарушения избирательного процесса: полиция открыла уголовные дела
17:27 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: В Нацполиции открыли шесть уголовных производств по нарушению избирательного законодательства и проведению выборов.

Три дела открыто относительно нарушения закона о выборах, остальные три касаются нарушения процедуры проведения избирательного процесса. Об этом стало известно сегодня, 20 июня, во время селекторного совещания.

Как сообщил заместитель Главы Нацполиции Украины Александр Фацевич, со старта избирательной кампании уже поступило более двухсот сообщений, сигнализирующих о нарушениях.

Чаще всего они касаются нарушения правил агитации и подкупа избирателей. Из общего числа поступивших звонков полсотни касаются случаев коррумпирования, 111 сообщений - это факты нарушения агитации.

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"Проверка по каждому факту нарушения должна быть срочной, неотложной, аполитичной и принципиальной", - заявил замглавы Нацполции Александр Фацевич.

Также он добавил, что сотрудничество правоохранительных органов с представителями органов местного самоуправления позволит более качественно отслеживать эти и другие нарушения во время избирательного процесса, своевременно реагировать на них и предупреждать возможные ситуации, которые могут нарушить порядок во время выборов.

"Такие учения позволят отработать и скоординировать действия правоохранителей при исполнении служебных обязанностей и обеспечить правопорядок на избирательных гонках", - подчеркнул Фацевич.

Такие тактические учения будут проведены в каждом регионе страны.

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Выборы, Избирательный процесс, Александр Фацевич, Нацполиция, Тактические учения.
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