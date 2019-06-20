Нацполиция опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Комарова

Новости Украины: Правоохранители показали фоторобот вероятного убийцы черкасского журналиста Вадима Комарова.

20 июня на сайте Национальной полиции Украины был обнародован фоторобот человека, который может быть причастным к убийству черкасского журналиста Вадима Комарова. Как сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, решение опубликовать фоторобот было принято с разрешения следственных органов.

Это человек высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая.

В день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На голове - бейсболка черного цвета с эмблемой. Обувь - ботинки типа "берцы" советского образца. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг.

"Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации вероятного нападающего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия", - подчеркнул глава Национальной полиции.

Ранее Сергей Князев сообщил, что убийство журналиста Вадима Комарова расследует усиленная следственно-оперативная группа под руководством первого заместителя главы ведомства - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.