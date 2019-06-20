Рабочая группа ВСП поддержала временное заполнение 630 вакансий судей

Новости Украины: Рабочая группа Высшего совета правосудия поощрила заполнение 630 вакансий судей в местных судах для решения кадровой проблемы.

Рабочая группа Высшего совета правосудия (ВСП) поддержала заполнение 630 вакантных должностей судей в действующих местных общих судах в качестве временной меры для решения проблемы дефицита судейских кадров.

Как сообщается на сайте ВСП, в связи увольнением за последние два года более 2 тыс. судей на данный момент более 14 судов не осуществляют правосудие из-за отсутствия судей или полномочий у них, а в 154 судах количество судей, осуществляющих правосудие, составляет менее 60% от штатной численности.

Рабочая группа при ВСП по проработке вопросов по количеству судей в судах считает возможным согласовать заполнение 630 вакантных должностей судей в действующих местных общих судах в качестве временной меры.

По информации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, на сегодня участие в конкурсе на занятие должностей судей готовы принять 722 кандидата.

"При таких обстоятельствах объявление и проведение в ближайшее время конкурса на занятие вакантных должностей судей в действующих местных общих судах с учетом временного количества судей, определенного на 2019 год для новосозданных окружных судов, в определенной степени может решить проблему дефицита судейских кадров", - сказано в сообщении.

Кроме того, Государственная судебная администрация Украины совместно с Советом судей Украины при поддержке Программы USAID "Новое правосудия" проводят исследования по определению новых нормативов времени на рассмотрение судебных дел различных категорий с учетом изменений, внесенных в процессуальное законодательство.