Мангер просит встречи с Президентом Украины

Новости Украины: Владислав Мангер, фигурант дела об убийстве херсонской активистки Гандзюк, просит встречи с Зеленским.

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, фигурант дела об убийстве херсонской активистки, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, просит встречи с Президентом Украины.

Об этом Владислав Мангер написав в Facebook.

«Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, из чего мне придумали обвинение», - написал Мангер.

Он отметил, что знает о решении Владимира Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и просит независимого расследования.

Напоминаем, 31 июля 2018 года активистку, и. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что подозрение Мангеру заменили "заказом нанесения телесных повреждений".

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт по пяти лицам, подозреваемым в нападении на Гандзюк.

16 мая Верховный суд передал дело в отношении обвиняемых в нападении на Екатерину Гандзюк с Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области, по месту прописки трех из пяти обвиняемых. Все пятеро обвиняемых заключили соглашения о признании вины.

Пострадавшие - родители Екатерины Гандзюк и ее муж согласились на назначение злоумышленникам мягкого наказания по соглашению с прокурором о признании вины.

В Покровском районном суде Днепропетровской области оглашены приговоры исполнителям нападения на Екатерину Гандзюк. Подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук - к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4, а Виктор Горбунов - к 3 годам лишения свободы.

Следователи 19 июня провели обыски по делу Гандзюк на Херсонщине, в частности, дома и в офисе экс-заместителя председателя ОГА Евгения Рыщука, который зарегистрирован кандидатом в народные депутаты.