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Дело Гандзюк: Мангеру вынесли новое подозрение

Дело Гандзюк: Мангеру вынесли новое подозрение
08:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: ГПУ изменила подозрение Владиславу Мангеру, который является фигурантом по делу убийства Екатерины Гандзюк, в связи с имеющимися у следствия основаниями.

Генеральная прокуратура Украины вынесла новое подозрение председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Владиславу Мангеру органом досудебного расследования изменено подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", - написал А.Лысенко на своей странице в Фейсбук утром в четверг.

Он отметил, что также в связи с получением новых оцененных разоблачающих доказательств изменено подозрение на ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.

Убийство Гандзюк: нападавшие пошли на сделку и дают новые показания

Кроме того, еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей.

"Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей", - подчеркнул спикер Генпрокуратуры.

Как сообщало издание "Слідство.Інфо", теперь В.Мангера обвиняют не в заказе убийства, а в заказе избиения Е.Гандзюк. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Ранее голову Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве. Такая статья грозила бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

6 марта Шевченковский районный суд Киева на месяц отстранил его от должности председателя Херсонского областного совета

3 апреля Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на В.Мангера и забрать у него загранпаспорт.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева на заседании отказался продлевать срок отстранения от должности председателя Херсонского облсовета В.Мангера.

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Киев, Екатерина Гандзюк, Убийство Гандзюк, Владислав Мангер.
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