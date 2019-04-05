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Дело Гандзюк: На Мангера снова надели браслет

Дело Гандзюк: На Мангера снова надели браслет
21:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины: На подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк голову Херсонского облсовета Владислава Мангера надели электронный браслет.

Сегодня в Херсоне в Днепровском райотделе полиции на председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, снова надели электронное устройство слежения (браслет).

Об этом "Украинской правде" сообщил в пятницу представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сегодня в обед господин Мангер был приглашен в Днепровский отдел полиции города Херсона, где во исполнение решения суда ему одели электронное средство слежения", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, полиция, по решению суда, будет отслеживать его перемещения.

Мангер имеет право перемещаться по Херсону, выезд за пределы города будет осуществляться только с разрешения следователя СБУ.

Дело Гандзюк: Мангера обязали носить электронный браслет и забрали загранпаспорт

Напомним, адвокат Мангера ранее сообщал, что правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и вернули ему загранпаспорт 6 марта.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ

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Юрий Луценко, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Убийство Гандзюк, Владислав Мангер.
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