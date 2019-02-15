За Мангера внесли 2,5 миллиона залога

За главу Херсонского областного совета Владислава Мангеру, который арестованный по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог в сумме 2 млн 497 тыс. гривен.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.
"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство", - написал Д.Ильченко в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографию квитанции из банка.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера с правом внесения залога.
Кроме того сообщалось, что Генпрокуратура обжалует возможность выхода Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Сарган также отметила, что обвинение настаивает на аресте Мангера до 3 марта без возможности внесения залога.