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За Мангера внесли 2,5 миллиона залога

За Мангера внесли 2,5 миллиона залога
15:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/vlad.manger

Новости Украины: Адвокат Ильченко сообщил, что внес почти 2,5 млн грн залога за арестованного ночью Владислава Мангера.

За главу Херсонского областного совета Владислава Мангеру, который арестованный по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк, внесли залог в сумме 2 млн 497 тыс. гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство", - написал Д.Ильченко в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографию квитанции из банка.

Судебное заседание об избрании меры пресечения подозреваемому Мангеру перенесли

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера с правом внесения залога.

Кроме того сообщалось, что Генпрокуратура обжалует возможность выхода Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Сарган также отметила, что обвинение настаивает на аресте Мангера до 3 марта без возможности внесения залога.

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Все по теме:

ГПУ, Суд, Екатерина Гандзюк, Убийство Гандзюк, Владислав Мангера, Дмитрий Ильченко.
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