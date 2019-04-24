Убийство Гандзюк: нападавшие пошли на сделку и дают новые показания

Новости Украины: Пятеро подозреваемых в нападении на Гандзюк безоговорочно признали свою вину и дали обличительные показания.

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на общественную активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

"4 апреля 2019г пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о признании виновности. Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, дали правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", - сказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, после этого на основании проверки и оценки имеющихся в распоряжении следствия доказательств исполнителям преступления изменили подозрения в совершении преступления.

Так А.Лысенко сообщил, что теперь они подозреваются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28 УК) и умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном способом, которое имеет характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК, - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет).

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.