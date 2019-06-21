Ректор КНУ уволил Портнова с должности преподавателя

Новости Украины: Ректор КНУ Леонид Губерский уволил Андрея Портнова.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский около 22 часов приехал красный корпус по требованию студентов. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар на странице в Facebook. Губерский разорвал соглашение с Портновым, подписав соответствующий указ.

"Студенты требуют дооформления документа. Требуют номер приказа в документе и печать. Печать администрация обещает поставить утром, когда откроют канцелярию. Обещают опубликовать в Интернете. Участники акции стоят под корпусом, едим пиццу. Празднуем. Поем Гимн Украины. Победа!", - сообщили организаторы протеста на канале "Нет Портнову в КНУ" в Telegram.

Сам Портнов отметил, что спокойно относится к своему отстранению от преподавательской деятельности в университете. "Отменили приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - написал политик в своем телеграмм-канале.

Напоминаем,сегодня, 20 июня, в акции протеста возле "Красного корпуса" принимают участие около 200 студентов КНУ им. Шевченко. Они держат плакаты: «Портнов, пора в Ростов», «Место Портнова - в тюрьме, а не в университете», «Сегодня - Портнов, завтра - Янукович».

Также надписи на плакатах касаются и ректора вуза Губерского, в частности, на одном из плакатов написано «Губерский = Путин». Затем студенты начали сидячую забастовку возле кабинета ректора Леонида Губерского.