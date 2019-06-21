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Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС

Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
05:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Леонид Кравчук: Руководство с Москвы заставило провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС.

После взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года людям долго не рассказывали о трагедии, а партийное руководство с Москвы вообще сказало, чтобы в Киеве не отменяли парад к 1 Мая.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук, передает ТСН.

Во время взрыва он был членом ЦК Компартии Украины.

"Я был в Припяти раз 5 до. В Чернобыле - тоже. Мы должны были доносить правду партии. Мы должны были говорить, идеологически обрабатывать людей, чтобы они правильно думали и действовали правильно. Думали правильно и действовали правильно на лжи. Поэтому ЦК Компартии Украины также везде эту ложь поддерживали. И то, что Щербицкому (первый секретарь ЦК КПУ) позвонил Горбачев (в то время - генеральный секретарь ЦК Компартии Советского Союза) и сказал, что надо проводить обязательно... обязательно! первомайскую демонстрацию, я присутствовал при этом.

Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках

Владимир Васильевич говорил ему, что довольно сложная ситуация. "Не паникуйте!". Ну, собственно говоря, давайте подумаем! Миллион с чем-то населения. Если этот миллион из Киева начнет двигаться, оставлять квартиры и все остальное.. Кстати, вагоны были подготовлены, поезда были подготовлены к возможной эвакуации Киева. Это также никто точно не знает, но они были", - сказал Кравчук.

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Киев, Леонид Кравчук, ЧАЭС, Парад, Горбачев, 1 мая.
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