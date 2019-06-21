ЕС повторно призвал РФ безусловно освободить захваченных украинских моряков

Новости Украины: Лидеры ЕС призвали Россию безусловно освободить захваченных украинских моряков и судна.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза призвали Российскую Федерацию безусловно освободить захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и три украинских судна.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета в рамках саммита лидеров государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.

"Европейский Совет вновь повторяет свой призыв к России безусловно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные судна и обеспечить свободное прохождение всех кораблей через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - отмечают лидеры ЕС.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 Уголовного Кодекса России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов. 25 мая суд ООН огласил решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ.

Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должен проинформировать трибунал о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов.