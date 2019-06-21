Приметы и обряды на 21 июня - День Феодора

Новости Украины: 21 июня - астрономический рубеж весны и лета.

Традиции на 21 июня

Росы, выпавшие в этот день, считались вещими. Если они появляются в это утро, то даже если лето сухое и жаркое, урожай льна и конопли будет хорошим.

В этот день полагалось рыть колодцы. Для этого тоже существовал специальный обряд. Колодезники - особые специалисты - под этот день клали сковороды на места, где планировали вырыть колодец, а на восходе солнца снимали их. Сковорода, покрытая каплями воды, показывала, что в колодце, вырытом на этом месте, будет вода. Та, на которой были несколько капель воды, показывала, что колодец, вырытый на этом месте, будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывала, что рыть колодец бессмысленно - воды не будет. Часто место для колодца определяли по туманам: где на заре туман первым ложится, там и надо было копать колодец.

Колодезная вода на Руси всегда наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая, и иногда почиталась наравне с крещенской. Вода, взятая из семи различных колодезей, обладает особым целебным свойством. Ее хорошее действие при цинге усиливается тем, что ею предварительно обмывается заслонка из печи, на нее ставится больной и обливается той же водой.

Ключевая вода тоже пользовалась особым уважением. Во многих местностях существуют так называемые святые ключи, некоторые из которых открылись во время перехода через эти места святых, которые тут отдыхали и пожелали напиться. Обыкновенно они находятся среди елей и сосен, иногда вербы. На кустах и ветвях деревьев вблизи них можно нередко заметить тряпочки, ленточки, пояски, крестики, а на дне ключа - мелкие серебряные монеты: это дань от больных ключу за его целительную силу. Некоторые из этих источников обладают удивительными свойствами. В народе говорили, что Федор Стратилат грозами богат. Гром и молния в эти дни предвещают плохую уборку сена. Считалось, что если во время грозы слышатся громкие раскаты грома - жди долгого ненастья.

Приметы на 21 июня

Федор Стратилат угрозами богат: гром поутру - не к добру: мужик с сеном не уберется, сено погноит.

Перед грозой лес притихает.

Если гром долго гремит - ненастье надолго, а если он переходит с места на место - будет град и холод.

Коли гроза на Стратилата - будет немало хлеба огнем пожато.

С Федорова дня пошла навозница - вывози навоз на паровой клин (пашню).

Сильная роса - к ясному дню.

Глухой гром - на тихий дождь, гром звонкий - на ливень.

Грачи каркают хрипло - перед грозой.

Если при заходе солнца облака сгущаются и становятся темно-свинцового цвета - жди ночью грозу.

Лучи солнца темнеют - жди сильной грозы.

Если роса до полудня не высохла, то дождя в этот день не будет.

Дождь хлеба прибьет, а солнышко поднимет.

Птицы перестают петь за три часа до грозы.

Утром слышен гром - к вечеру он принесет дождь, особенно если гремит беспрерывно.