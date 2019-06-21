Сегодня Международный день йоги 2019

Новости Украины: Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня. В 2019 году дату празднуют 5-й раз.

21 июня в мире отмечается Международный день йоги (International Yoga Day), учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 69/131 в 2014 году, с целью повышения осведомлённости мировой общественности о преимуществах йоги и принятия её в образ жизни.

Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты Дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди. И это не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины Земного шара. Эта дата, связанная с активностью Солнца, имеет определённое значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния.

Каждый человек, серьёзно подойдя к практике йоги, находит для себя то, что ему необходимо. Тем более, сегодня существует несколько направлений йоги. Достижение внутренней гармонии, гармонии с окружающим миром, совершенствование физических и психических сил организма происходит посредством практики комплексных упражнений.

Провозглашая Международный день йоги, ООН подчеркнуло, что практикуемая этим индийским учением стремление к гармонии помогает преодолевать стресс, снижает агрессивность и воспитывает взаимоуважение. А это уже, в свою очередь, помогает становлению мира вокруг человека, а значит и внутри общества.

Йога – система самосовершенствования. Она описывает методы достижения гармонии с собой и окружающим миром. Эта система тесно связана с философией и религией.

Кто отмечает

Международный праздник справляют йоги, тренеры, их воспитанники, сторонники здорового образа жизни, люди, которые интересуются этой практикой. К участию в мероприятиях присоединяются благотворительные организации, общественные фонды.