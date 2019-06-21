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Сергей Князев: "Для нас важно перестраивать полицейскую структуру"

Сергей Князев: "Для нас важно перестраивать полицейскую структуру"
10:05 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Глава Нацполиции Сергей Князев встретился с Мониторинговой миссией ООН в Украине и рассказал о ходе расследований уголовных дел о нарушении прав человека.

Расследования в делах о нарушении прав человека по расовой, национальной принадлежности и религиозным взглядам - это стало главной темой встречи представителей Альянса и руководства государственных силовых структур.

О встречи двух групп стало известно вчера, 20 июня. Так, Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, как продвигается ход расследований по делам о нарушении прав человека.

Он подчеркнул, что значительный скачек в качестве работы в данном направлении удалось сделать благодаря замечаниям от представителей миссии. Каждое из них анализируется, что позволяет эффективней противодействовать преступления на почве нетерпимости.

Главные события 20 июня: Решение КСУ по роспуску Рады, продление "крымских санкций" и протесты в Тбилиси

"Для нас важно перестраивать полицейскую структуру - не только полиции превенции, но и перестроить полицию, которая занимается расследованием и привлечением к ответственности нарушителей", - добавил Князев.

Согласно отчету руководства полиции, за пять месяцев текущего года открыто более сорока уголовных дел по статье 161 УКУ. Показатель возрос вдвое в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Это связано не с увеличением количества самих преступлений, а с усовершенствованием системы работы и улучшением качества расследований, уточняется в ведомстве.

Высокий уровень подготовки украинских правоохранителей отметила и Глава Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер. "Хочу отметить, что украинские полицейские профессионально обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий", - сказала Фрейзер.

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Все по теме:

ООН, Права человека, Мониторинговая миссия, Нацполиция, Сергей Князев, Фиона Фрейзер.
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