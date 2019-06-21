Главные события 20 июня: Решение КСУ по роспуску Рады, продление "крымских санкций" и протесты в Тбилиси

Новости Украины: Конституционность роспуска ВР. ЕС продлевает санкции против России. Массовые протесты в Грузии. Атака на американский беспилотник в Иране. Такими были главные события 20 июня.

КСУ обнародовал решение по роспуску Рады

Конституционный суд признал решение президента Украины Владимира Зеленского соответствующим Конституции.

В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

В информации пресс-службы суда говорится, что КС, решая поднятые в конституционном представлении 62 нардепов вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада VII созыва 21 февраля 2014г внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

ЕС продлил "крымские санкции"

Европейский Союз еще на один год продлил санкции, связанные с незаконной аннексией Россией Крыма и Севастополя.

"20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Также ЕС продлил на полгода санкции за невыполнение Минских договоренностей.

"Второе за сегодня важное решение Евсороюза - лидеры ЕС согласовали продление секторальных санкций против РФ до января 2020г. Надеюсь на завершение всех юридических процедур к Саммиту Украина-ЕС. Вывод JIT также подтвердил ответственность РФ как за сбивание МН17, так и за агрессию против Украины", - написал представитель Украины в ЕС николай Точицкий в своем аккаунте в Твиттер в четверг вечером.

Друге за сьогодні важливе рішення - лідери ЄС погодили продовження сектор. санкцій проти РФ до січня 2020 р. Сподіваюсь на завершення усіх юридичних процедур до Саміту . Висновки #JIT також підтвердили відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 20 июня 2019 г.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров Евросоюза "за объективную и справедливую оценку разрушительной и агрессивной политики Кремля на Донбассе, в Крыму и в Азовском море".

Высказывания российской делегации привели к массовым протестам в столице Грузии

В Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента.

Гаврилов прибыл в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Он является президентом ассамблеи. Во время заседания Гаврилов выступил с трибуны грузинского парламента. Это событие осудили лидеры Грузии, а посол Украины в Тбилиси устроил демарш во время выступления.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия не может иметь православного союза со страной, оккупировавшей ее территории.

"Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами... Здесь нет ничего православного! Для России это обычный метод, когда религия используется для достижения политических целей", - написала в четверг в социальных сетях Зурабишвили.

Вследствие этого в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, а затем пошли на штурм.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрации.

Как отмечается, российская делегация спешно покинула страну.

КСИР сообщил о сбитии американского БПЛА

Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk сбили в провинции Хормозган на юге Ирана.

По имеющимся данным, беспилотник сбили иранские ВВС. Как утверждают в КСИР, это произошло после того, как он нарушил воздушную границу Ирана.