День летнего солнцестояния 2019: традиции и приметы

Новости Украины: День летнего солнцестояния – самый длинный день в году, он продлится 17 часов и 33 минуты.

В году есть два особенных дня – один выпадает на 21 декабря, второй – на 21 июня. Это – дни солнцестояния, в случае с 21 июня – летнего. Днем летнего солнцестояния называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу.

Время июньского солнцестояния не имеет конкретной даты и времени, оно зависит от того, как быстро Солнце доберется до самой северной точки по отношению к экватору.

Праздник летнего солнцестояния может похвастаться тысячелетней историей и по праву считается одним из древнейших праздников на Земле.

Согласно некоторым древнегреческим календарям - летнее солнцестояние ознаменовало начало Нового года и начинало отсчет до открытия Олимпийских игр.

Приметы

Испокон веков, свадьба в день летнего солнцестояния считалась хорошим знаком.

Чтобы защитить себя от злых духов в самую короткую ночь в году, следует носить букеты или гирлянды из трав. Самой сильной защитой из нечистой силы обладает зверобой.

Пепел от костра, который зажигали в честь летнего солнцестояния, должен удобрить землю и подарить обильный урожай.

Незамужние девушки, мечтающие о семье, должны весь праздник носить в волосах живые цветы.

К слову, день летнего солнцестояния бывает не только на Земле. На Марсе, например, он наступает всего через пару часов после земного, а на Уране длится 42 земных года.