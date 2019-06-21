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День летнего солнцестояния 2019: традиции и приметы

День летнего солнцестояния 2019: традиции и приметы
09:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: День летнего солнцестояния – самый длинный день в году, он продлится 17 часов и 33 минуты.

В году есть два особенных дня – один выпадает на 21 декабря, второй – на 21 июня. Это – дни солнцестояния, в случае с 21 июня – летнего. Днем летнего солнцестояния называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу.

Время июньского солнцестояния не имеет конкретной даты и времени, оно зависит от того, как быстро Солнце доберется до самой северной точки по отношению к экватору.

Праздник летнего солнцестояния может похвастаться тысячелетней историей и по праву считается одним из древнейших праздников на Земле.

Согласно некоторым древнегреческим календарям - летнее солнцестояние ознаменовало начало Нового года и начинало отсчет до открытия Олимпийских игр.

Приметы

  • Испокон веков, свадьба в день летнего солнцестояния считалась хорошим знаком.
  • Чтобы защитить себя от злых духов в самую короткую ночь в году, следует носить букеты или гирлянды из трав. Самой сильной защитой из нечистой силы обладает зверобой.
  • Пепел от костра, который зажигали в честь летнего солнцестояния, должен удобрить землю и подарить обильный урожай.
  • Незамужние девушки, мечтающие о семье, должны весь праздник носить в волосах живые цветы.

Google выпустил doodle ко Дню летнего солнцестояния

К слову, день летнего солнцестояния бывает не только на Земле. На Марсе, например, он наступает всего через пару часов после земного, а на Уране длится 42 земных года.

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Все по теме:

История, Традиции, Приметы, 21 июня, Солнцестояние, День летнего солнцестояния 2019, Летнее солнцестояния, Самый длинный день в году.
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