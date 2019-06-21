День летнего солнцестояния 2019: традиции и приметы

В году есть два особенных дня – один выпадает на 21 декабря, второй – на 21 июня. Это – дни солнцестояния, в случае с 21 июня – летнего. Днем летнего солнцестояния называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу.
Время июньского солнцестояния не имеет конкретной даты и времени, оно зависит от того, как быстро Солнце доберется до самой северной точки по отношению к экватору.
Праздник летнего солнцестояния может похвастаться тысячелетней историей и по праву считается одним из древнейших праздников на Земле.
Согласно некоторым древнегреческим календарям - летнее солнцестояние ознаменовало начало Нового года и начинало отсчет до открытия Олимпийских игр.
Приметы
К слову, день летнего солнцестояния бывает не только на Земле. На Марсе, например, он наступает всего через пару часов после земного, а на Уране длится 42 земных года.