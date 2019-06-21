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Пенсия на дом: Правительство поддержало новый соцпроект

Пенсия на дом: Правительство поддержало новый соцпроект
15:06 Сегодня Телеграф Фото: 1news.zp.ua

Новости Украины: В Правительстве решили поддержать пробный социальный проект, в рамках которого пенсионные выплаты будут доставляться на дом.

В Кабинете министров Украины выдали распоряжение "О реализации пилотного проекта по организации доставки пенсий получателям домой". Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Так, в одном из районов Киевской области в рамках этого документа пенсионные выплаты будут начисляться на открытые счета получателей в государственном финучреждении.

Услуга будет распространяться не на всю категорию пенсионеров. Она предоставляется людям с инвалидностью первой группы, также тем, кто физически не может себя обслужить и требует постоянного присмотра. При этом необходимо иметь соответствующее заключение медкомиссии.

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Кроме этого, пенсия на дом будет доставляться пожилым, возраст которых превышает 80 лет. К группе, которая может воспользоваться преимуществами проекта, относятся и жители населенных пунктов, где банковское учреждение отсутствует.

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Банк, Проект, Пенсионеры, Выплаты, Пенсия, Инвалидность, Доставка пенсий, Минсоцполитии.
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