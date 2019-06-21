Пенсия на дом: Правительство поддержало новый соцпроект

Новости Украины: В Правительстве решили поддержать пробный социальный проект, в рамках которого пенсионные выплаты будут доставляться на дом.

В Кабинете министров Украины выдали распоряжение "О реализации пилотного проекта по организации доставки пенсий получателям домой". Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Так, в одном из районов Киевской области в рамках этого документа пенсионные выплаты будут начисляться на открытые счета получателей в государственном финучреждении.

Услуга будет распространяться не на всю категорию пенсионеров. Она предоставляется людям с инвалидностью первой группы, также тем, кто физически не может себя обслужить и требует постоянного присмотра. При этом необходимо иметь соответствующее заключение медкомиссии.

Кроме этого, пенсия на дом будет доставляться пожилым, возраст которых превышает 80 лет. К группе, которая может воспользоваться преимуществами проекта, относятся и жители населенных пунктов, где банковское учреждение отсутствует.