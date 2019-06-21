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В Германии призвали к полному расследованию дела Комарова

В Германии призвали к полному расследованию дела Комарова
15:36 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Представители правительства Германии прокомментировали убийство черкасского журналиста Вадима Комарова и призвали силовые структуры к полному расследованию.

Украинские правоохранительные органы должны заняться целенаправленным расследованием убийства журналиста Комарова и подобных уголовных производств. Об этом говориться в заявлении уполномоченного правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер, сообщает УНИАН.

"Ожидаю от украинских правоохранительных органов, что они целенаправленно и полностью проведут расследование этого случая, так же, как и всех остальных", - подчеркнула Кофлер. Также она добавила, что украинские власти обязаны серьезно относиться к случаям физического и психологического давления на представителей СМИ.

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По убеждению Бербель Кофлер, в обществе не должно царить ощущение безнаказанности.

Ранее сообщалось, что на черкасского журналиста Вадима Комарова совершили нападение. В результате удара тупым предметом по голове мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и пролежал более месяца в коме.

Так и не выйдя из этого состояния, Комаров скончался. Дело о покушении на жизнь было переквалифицировано в умышленное убийство. В Нацполиции смогли определить подозреваемого и составить его фоторобот.

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Убийство, Покушение, Вадим Комаров, Черкасский журналист.
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