В Германии призвали к полному расследованию дела Комарова

Новости Украины: Представители правительства Германии прокомментировали убийство черкасского журналиста Вадима Комарова и призвали силовые структуры к полному расследованию.

Украинские правоохранительные органы должны заняться целенаправленным расследованием убийства журналиста Комарова и подобных уголовных производств. Об этом говориться в заявлении уполномоченного правительства Германии по правам человека Бербель Кофлер, сообщает УНИАН.

"Ожидаю от украинских правоохранительных органов, что они целенаправленно и полностью проведут расследование этого случая, так же, как и всех остальных", - подчеркнула Кофлер. Также она добавила, что украинские власти обязаны серьезно относиться к случаям физического и психологического давления на представителей СМИ.

По убеждению Бербель Кофлер, в обществе не должно царить ощущение безнаказанности.

Ранее сообщалось, что на черкасского журналиста Вадима Комарова совершили нападение. В результате удара тупым предметом по голове мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и пролежал более месяца в коме.

Так и не выйдя из этого состояния, Комаров скончался. Дело о покушении на жизнь было переквалифицировано в умышленное убийство. В Нацполиции смогли определить подозреваемого и составить его фоторобот.