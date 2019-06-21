Прокуроры назвали основную версию смерти Тымчука

Новости Украины: Следствие рассматривает гибель народного депутата Дмитрия Тымчука как самоубийство.

Приоритетной версией гибели народного депутата Дмитрия Тымчука следствие считает самоубийство.

Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«На сегодняшний день наиболее вероятной версией гибели Дмитрия Тымчука следствие считает самоубийство, однако в рамках следствия будет проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, дактилоскопическая, баллистическая, результаты которых мы получим позже», - сказала она.

По словам Максимец, к выводу о приоритетной версии следствие пришло по результатам первоочередных следственных действий, в частности, проведения осмотра места происшествия, исследования экспертами тела погибшего и допроса лиц, близких к Тымчуку, которые сообщили о последних неделях его жизни.

Как сообщалось, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых убийство, несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Напомним, в Киеве в среду в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук. Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата. По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, следствие также не исключает в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием.