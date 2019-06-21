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Епифаний о замедлении процесса признания ПЦУ: Противодействие РФ системное

Епифаний о замедлении процесса признания ПЦУ: Противодействие РФ системное
15:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Епифаний рассказал о влиянии РФ на признание ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал системное противодействие ПЦУ со стороны России. Об этом он заявил в интервью НВ, передает УНН.

"...Этот процесс проходит сегодня куда медленнее, чем мы ожидали, но здесь нам приходится бороться с влиянием РПЦ и Кремля. Президент Путин даже собирал СНБО на тему обретения украинской церковью автокефалии, противодействие со стороны России системное", — сказа Епифаний.

Также, он заяви о применении подкупа со стороны Российской Федерации.

"Например, весной этого года компания Газпром-нефть и Сербская православная церковь подписали договор о финансировании росписи местного кафедрального собора на суму 6 млн евро. И это одна из подобных сумм", — сказал Епифаний.

За словами митрополита, посыл РПЦ к другим поместным церквям не признавать украинскую церковь состоит в том, что якобы Вселенский патриархат не имел права единолично даровать автокефальный статус Православной церкви Украины.

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Однако, Епифаний добавил, что попытки повернуть время вспять России не слишком успешна.

"Украинскую церковь уже готовы признать как минимум три поместные церкви греческой традиции, а данные социологических исследований внутри страны показывают, что более 50% украинцев поддерживают украинскую помесною церковь, в то время как верность РПЦ сохраняют 14% опрошенных", — подчеркнул Епифаний.

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Россия, РПЦ, Епифаний, ПЦУ.
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