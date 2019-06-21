"Государство в смартфоне": В Украине появятся 70 е-услуг

Новости Украины: В рамках концепции "Государство в смартфоне" уже к концу этого года могут появиться дополнительные 70 е-услуг.

Удобный портал, мобильное приложение к нему, запуск SmartID и еще 70 е-услуг - все это могут реализовать в текущем году. В Администрации Президента рассказали, что благодаря поддержки со стороны европейских партнеров, данная инициатива вполне реализуемая.

На встрече с донорами проекта советник Президента Михаил Федоров представил план по внедрению цифровых технологий, в частности е-услуг.

""Государство в смартфоне" - это возможность решить все эти ситуации в один клик и желательно с помощью смартфона, где человек будет иметь личную электронную подпись", - сказал во время встречи Федоров.

Также он заметил, что данная система будет работать и для общества в целом, и в сфере бизнеса. Получить необходимый документ станет проще для каждого гражданина страны. Планируется запустить и систему соцопросов.

"На практике все это - около 200 государственных услуг, которые мы сделаем электронными и объединим по жизненным и бизнес-ситуациями", - заключил представитель АП.

В свою очередь, сторона партнеров предложила рекомендации к рассмотрению для более эффективной реализации концепции.

"Ключевые предложения касались принятия необходимых законов для гармонизации украинского цифрового законодательства с европейским и открытия пути к единому цифровому рынку ЕС, усиления защиты персональных данных и реформы текущей системы защиты информации в стране, развития программ обучения цифровым навыкам граждан, особенно пожилого возраста", - передает пресс-служба Администрации Президента.

Как сообщает УНИАН, концепцию поддержали в USAID, а также Представительства ЕС в Украине, Шведское агентство SIDA, Швейцарское бюро сотрудничества.