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Второй транш ЕС для Украины возможен только при 5 условиях

Второй транш ЕС для Украины возможен только при 5 условиях
15:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина получит 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, если выполнит еще 5 условий.

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 500 млн уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал Мингарелли в интервью.

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - проинформировал Мингарелли.

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Ранее сообщалось, Украина получит 29,5 миллионов евро от представителей Европейского Союза. Данное решение было принято в рамках внедрения программы по управлению госфинансами в государстве.

"Программа помощи ЕС EU4PFM является важным элементом реализации Стратегии, поскольку подкрепит нашу способность воплощать изменения, которые мы считаем настоятельно важным", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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Украина, ЕС, макрофинансовая помощь, Хьюг Мингарелли.
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