"Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку Грузии

Новости Украины: На Майдане независимости партия "Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку народа Грузии.

Партия "Европейская Солидарность" решительно осуждает попытки РФ дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве и провела акцию на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку народа Грузии.

"События, происходящие в Грузии - это очередная попытка Кремля применить свои гибридные технологии на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова", - говорится в пресс-релизе партии.

Партия также выражает свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации.

Также в пресс-релизе отмечается, что РФ сегодня внутри и Грузии, и Украины делает ставку на "пятую колонну" и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния. "Учитывая то, что в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков без опыта государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине", - подчеркивается в обращении.

В партии "Европейская Солидарность" заявляют, что являются единственной политсилой, способной не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине.