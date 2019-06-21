Скачать
Пятница, 21.06.2019
Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы
Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы
Секретарь СНБО принял делегацию ЕС: что обсуждали стороны
Секретарь СНБО принял делегацию ЕС: что обсуждали стороны
Карпаты арендовали голкипера Шахтера
Карпаты арендовали голкипера Шахтера
Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"
Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"

"Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку Грузии

"Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку Грузии
23:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: На Майдане независимости партия "Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку народа Грузии.

Партия "Европейская Солидарность" решительно осуждает попытки РФ дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве и провела акцию на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку народа Грузии.

"События, происходящие в Грузии - это очередная попытка Кремля применить свои гибридные технологии на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова", - говорится в пресс-релизе партии.

Партия также выражает свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации.

Также в пресс-релизе отмечается, что РФ сегодня внутри и Грузии, и Украины делает ставку на "пятую колонну" и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния. "Учитывая то, что в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков без опыта государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине", - подчеркивается в обращении.

Тысячи людей вышли на протесты в Грузии из-за российского депутата

В партии "Европейская Солидарность" заявляют, что являются единственной политсилой, способной не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Майдан Независимости, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Кравчук: Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС
03 Дочь Елены Кравец поразила Сеть красотой
04 В ЦИК поданы документы для регистрации мажоритарщиков от партии "Слуга народа"
05 Погода на 21 июня: ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах на западе Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию
Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию
Трамп одобрил продление санкций против КНДР
Трамп одобрил продление санкций против КНДР
Совбез ООН может собраться по конфликту Ирана и США
Совбез ООН может собраться по конфликту Ирана и США
Леся Никитюк - ведущая нового шоу: что известно
Леся Никитюк - ведущая нового шоу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь