Стало известно, когда ВМС Украины освоят подаренные катера Island

Новости Украины: ВМС Украины получат два патрульных катера Island после обучения офицеров в США.

Два подаренные США патрульных катера типа Island направят в Украину после завершения обучения украинских экипажей.

Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает “Информационное сопротивление”.

“У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи”, - отметил Шевченко.

Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.

Напомним, 2 июня военные провели ряд испытаний катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины типа Island.