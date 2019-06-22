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Стало известно, когда ВМС Украины освоят подаренные катера Island

Стало известно, когда ВМС Украины освоят подаренные катера Island
09:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: ВМС Украины получат два патрульных катера Island после обучения офицеров в США.

Два подаренные США патрульных катера типа Island направят в Украину после завершения обучения украинских экипажей.

Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает “Информационное сопротивление”.

“У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи”, - отметил Шевченко.

В США передадут Украине еще два патрульных катера

Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.

Напомним, 2 июня военные провели ряд испытаний катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины типа Island.

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США, ВМС, ВМС Украины, Island, Патрульные катера.
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